شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع المقاصة على ضم محمود وحيد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو الأهلى الرتوش النهائية مع نظرائهم فى المقاصة على صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الفيومى، تهميداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، وان كان لازال هناك خلافاً حول المقابل المادى حتى هذه اللحظة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الساعات القادمة ستشهد اتفاق بين الناديين حول الصفقة.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد تعرض التونسى على معلول لإصابة طويلة، وكذلك الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع فى كثير من الأوقات.