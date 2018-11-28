شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الأفريقية تنذر برحيل محمد حسن عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد حسن لاعب وسط الزمالك من الرحيل رسميا بعد استبعاده من القائمة الأفريقية للموسم الجديد. وضمت قائمة الزمالك الأفريقية 26 لاعبا هم: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني، ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وأحمد مدبولي وعمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد بينما تم استبعاد محمد حسن ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو. وأصبح محمد حسن قريب من الإعارة لنادٍ آخر فى يناير المقبل نظرا لاستبعاده من القائمة الأفريقية لمنحه قدرة المشاركة فى المباريات مع رفض الزمالك رحيل اللاعب بشكل نهائى.

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