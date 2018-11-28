شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا: تقدمت بالاستقالة لرفع الحرج عن إدارة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام زكريا المدير الفنى لفريق الجونة السابق، أنه تقدم باستقالته الى مجلس إدارة الجونة لرفع الحرج واستكمال بطولة الدورى الممتاز بمدير فنى جديد .

وتقدم هشام زكريا بإستقالته من تدريب الجونة عقب الخسارة من الزمالك بثلاثية مساء الأثنين ببطولة الدورى.

وأضاف هشام زكريا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى أحمد شوبير، أنه دائم الاحترام الى ادارة نادى الجونة وعلى رأسها نادر شوقى الذى كان يتمنى الاستمرار بقيادة الفريق خلال هذة الفترة.

وأشار هشام زكريا إلى أن أحداً من مسئولى الجونة لم يتحدث معه بشأن ترشيح مدير فني للفريق لخلافته فى تدريب الفريق الساحلى، موضحاً أن إدارة الجونة قادرة على إختيار مدير فنى قوى قادر على تحقيق أمال مسئولى الجونة.

وشدد زكريا على أن الجونة سيلعب أكثر من 12 مباراة خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز على ملعبه وهوم ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة لتحقيق نتائج جيدة في الدور الثاني.