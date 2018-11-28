رياضة | المقاولون يصدم الأهلي من جديد بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يصدم الأهلي من جديد بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن سياسة ذئاب الجبل تعتمد على تصعيد الناشئين للعب بالفريق الأول.
وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لم نقلق على الفريق حينما كان يحتل مركز متأخر بالدوري، نحن لدنيا تاريخ عريق، ومنظومة عمل متكاملة، ومن الطبيعي أن نتعرض في بعض الأحيان لسوء توفيق»، مؤكدا أن أبناء النادي نجحوا مع الفريق.
وأضاف رئيس المقاولون « نجهز طاهر محمد طاهر لتسويقه للعب في الدوريات الأوروبية، كونه لديه المؤهلات، وسنرفض أي عرض محلي لضمه».
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