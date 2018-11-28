رياضة | الاتحاد السكندري يوفر 30 أتوبيسًا لنقل جماهيره لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يوفر 30 أتوبيسًا لنقل جماهيره لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على توفير 30 أتوبيسًا لنقل جماهيره إلى القاهرة من أجل حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الزمالك، بالبطولة العربية.
وحدد مجلس الإدارة مبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد سواء مشجع أو عضو بالنادي، على أن يتم تسليم صورة من بطاقته الشخصية.
ويلتقي الاتحاد السكندري الزمالك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ16 من كأس زايد أبطال العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح المارد الأبيض بهدف دون رد.
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