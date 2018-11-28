رياضة | مواجهات مرتقبة لشبين والمريخ والشمس والترسانة والنصر بالمظاليم

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تنطلق في الثانيه والنصف من عصر الخميس - 29 نوفمبر - مباريات الأسبوع الـ 11 لمنافسات المجموعه الثانيه من دوري القسم الثاني "مجموعة القاهره والقناة".

من المقرر أن يشهد ملعب المقاولون العرب إقامة لقاء سيراميكا كليوباترا المتصدر بقيادة رمضان السيد برصيد 20 نقطة مع فريق أبى صقل الاخير بقيادة طارق جمال برصيد نقطتين.

وعلى ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، يلتقي إف سى مصر وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 18 نقطة مع فريق الزرقا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد سند برصيد 10 نقاط.

وعلى ملعب اتحاد الشرطة، يواجة فريق كوكاكولا الثالث بقيادة تامر مصطفى برصيد 18 نقطة فريق النصر السابع بقيادة سيد عيد برصيد 15 نقطة.

ويستضيف فريق الشمس السادس برصيد 14 نقطة بقيادة طه شحاتة نظيرة نادى القناه الرابع بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 18 نقطة.

وعلى ملعب رأس البر، يحل جمهورية شبين ضيفاً على دمياط، حيث يحتل دمياط المركز التاسع برصيد 12 نقطة بقيادة المدير الفني محمد عبد الرحمن، بينما الجمهورية بقيادة محمد عامر برصيد 11 نقطة .

ويلعب فريق المريخ بقيادة اشرف خضر الثامن برصيد 12 نقطة مع منتخب السويس صاحب المركز الـ 11 بقيادة وائل القبانى برصيد 10 نقاط.

وفى الساعه السادسه مساءا، يلتقي نادى الترسانه خامس المجموعة بقيادة أحمد كشرى برصيد 16 نقطة مع فريق بورتو قبل الاخير بقيادة أشرف توفيق برصيد 9 نقاط.

- ترتيب المجموعة الثانية :

1- سيراميكا 20 نقطة

2- نادي مصر 19 نقطة

3- كوكاكولا 18 نقطة

4- القناه 18 نقطة

5- الترسانه 16 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7- النصر 13 نقطة

8- المريخ 12 نقطة

9- دمياط 12 نقطة

10- ج شبين 11 نقطة

11- منتخب السويس 10 نقاط

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين