الان تتابع قرار نهائي: رحيل نيمار عن سان جيرمان الصيف المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

توصل لاعب باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى اتفاق مع إدارة ناديه، بشأن رحيله، يقضي برحيله عن الفريق في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن نيمار توصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، على أن يرحل في الميركاتو الصيفي.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى أي من فريقي برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وسجل نيمار صاحب الـ26 عاماً 13 هدفاً في 16 مباراة خاضها مع الفريق الباريسي هذا الموسم.