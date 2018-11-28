شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعادل أمام ليون في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك ليون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
أحرز هدفي ليون ماكسويل كورني في الدقيقتين 55 و81، وهدفي مانشستر سيتي ايميريك لابورت في الدقيقة 62 وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، ورصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط في المركز الأول.
شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعادل أمام ليون في دوري أبطال أوروبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .