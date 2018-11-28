شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعادل أمام ليون في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك ليون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي ليون ماكسويل كورني في الدقيقتين 55 و81، وهدفي مانشستر سيتي ايميريك لابورت في الدقيقة 62 وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، ورصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط في المركز الأول.