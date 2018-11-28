شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب النيجر لتعديل موعد مباراة الجولة الأخيرة بسبب ودية مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مخاطبة منتخب النيجر من أجل إقامة مباراة المنتخبين فى الأيام الأولى أو الأخيرة من الأجندة الدولية فى الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس، وذلك لمنح الفرصة للجبلاية إقامة لقاء ودى مع أحد المنتخبات الإفريقية خلال الفترة نفسها استعداد للبطولة.
ويهدف اتحاد الكرة من تحديد موعد المباراة مسبقا مع النيجر للحصول على موافقة واعتماد فيفا للقاء الودى فى الاجندة الدولية.
وتنص لوائح الاتحاد الافريقى على تحديد موعد المباراة قبلها بشهر واحد فقط أى خلال فبراير القادم وهو الامر الذى يصعب من خلاله الاتفاق على ودية قوية للفريق.
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