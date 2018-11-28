شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: خسارة الأهلى بسبب المجاملات وأشباه اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر إبراهيم سعيد لاعب فريق الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، من هزيمة فريق الأهلى أمام المقاولون العرب بنتيجة هدف مقابل لاشى بالمباراة التى جمعتهم مساء الثلاثاء باستاد السلام .

وجاء ابراهيم سعيد خلال تغريدة له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلاً "خساره الاهلي من المقاولون بسبب تواجد جهاز فني ضعيف فنياً بسبب المجاملات مع تواجد أشباه لاعبين بدون قائد في الملعب وبدون روح لا يصلحون اللعب للنادي"

واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.