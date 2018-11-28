مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا وأبرزها: ليفربول ضد سان جيرمان

أسامة حافظ يقام اليوم الأربعاء مباريات بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس زايد، وأبرزها: الدوري المصري الممتاز النجوم مع بيراميدز 7:00 مساء. كأس زايد للأندية الأبطال نادي مولودية الجزائر مع النصر 7:00 مساء. دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد مع موناكو 07:55 مساء.

لوكوموتيف موسكو مع جالطة سراي 07:55 مساء.

بوروسيا دورتموند مع كلوب بروج 10:00 مساء.

بي إس في آيندهوفن مع برشلونة 10:00 مساء.

توتنهام هوتسبير مع انتر ميلان 10:00 مساء.

باريس سان جيرمان مع ليفربول 10:00 مساء.

نابولي مع...

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