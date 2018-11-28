شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يدخل دائرة اهتمامات المنتخب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عبد الله جمعة لاعب الزمالك دائرة اهتمامات المكسيكى خافيير أجيرى الذى طالب معاونيه بتقرير وافى عن اللاعب فى المركز الجديد الذى يشغله وتألقه بشكل كبير، فى النواحى الدفاعية والهجومية فى المباريات الاخيرة بالدورى. يعد مركز المدافع الأيسر أحد المراكز التى تحتاج تدعيم قوى فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة. ويتواجد أيمن أشرف لاعب الأهلى وأحمد حمدى مدافع بيراميدز فى مركز الظهير الأيسر بالمنتخب.

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