شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يجهز تالا نداى لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبى لطلائع الجيش بقيادة هانى درويش جهوداً مكثفة لتجهيز السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش لمواجهة الأهلى بعد إصابته بجزع فى أنكل القدم . ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام . وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدوري فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى . ومنح لوك إيميل لاعبيه راحة من المران 48 ساعة عقب مواجهة زعيم الثغر على أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة الاهلى غداً الأربعاء.

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