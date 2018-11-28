شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لحازم إمام ومحمد إبراهيم قبل مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الثنائى حازم إمام ومحمد إبراهيم لاعبا الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية تواجدهما فى قائمة الأبيض استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت. ويعانى الثنائى حازم إمام ومحمد إبراهيم من الإصابة فى العضلة الخلفية لذا أصبحا مهددان بالغياب عن موقعة البطولة العربية. ويواصل الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة .

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