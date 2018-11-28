شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد عودة المدير الفنى لفريق أهلى بنى غازى الليبى الى قائمة المدربين التى يرغب مجلس إدارة نادى الجونة فى التعاقد مع أحدهم لتدريب الفريق خلفا لـ"هشام زكريا" الذى تقدم بأستقالته مساء أمس بعد الخسارة أمام فريق الزمالك ببطولة الدورى الممتاز .
كان هشام زكريا قد تقدم باستقالته والجهاز المعاون أيضًا فى ظل سوء نتائج الفريق، وآخرها الهزيمة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.
ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .
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