كارينيو يزاحم دياز على قيادة الأهلي

كتب – محمد اللاهوني دخل الأوروجوياني دانييل كارينيو ، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي ، بقوة دائرة المنافسة لتولي منصب المدير الفني للأهلي وخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير

الفني المقال من قيادة الفريق الأحمر. وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن كارينيو دخل بقوة حسابات مسؤولي القلعة الحمراء ويزاحم الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي. ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو الأهلي عن اسم المدير الفني الجديد خلال الساعات القادمة بعد خسارة الفريق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف بالدوري.

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