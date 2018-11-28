رياضة | سموحة يهدد المقصرين بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يهدد المقصرين بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بإيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.
وأعرب عامر، عن غضبه الشديد تجاه الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام بتروجت، بالدوري العام، مطالبًا الفريق بتحمل المسئولية.
وأكد رئيس سموحة، للاعبيه أنه لا وجود للمقصرين داخل الفريق بالمرحلة المقبلة، وأنه سيسعى جاهدًا في رحيلهم بحال استمرار النتائج السيئة بالمباريات المقبلة.
وكان سموحة تلقى هزيمة أمام بتروجت، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
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