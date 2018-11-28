رياضة | نجم الزمالك السابق: كارتيرون تعرض للظلم في النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: كارتيرون تعرض للظلم في النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إبراهيم عبد الخالق لاعب فريق حرس الحدود الحالي ونجم الزمالك السابق، عن الفترة التي قضاها بعيد عن التهديف وفترة التحول التي حدثت له.

وقال عبدالخالق خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون " والمذاع على قناة"أون سبورت"، كان يميزني التهديف وكنت متواجد بشكل كبير في المباريات تحت قيادة باتريس كارتيرون في وادي دجلة.