رياضة | المدرب الجديد يحسم مصير كوليبالي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدرب الجديد يحسم مصير كوليبالي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدافع ساليف كوليبالي لاعب النادي الأهلي المصري في أزمة كبيرة بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب القلعة الحمراء.

وسيبدأ النادي الأهلي في تقييم أداء المدافع المالي قبل تقديم تقرير عنه ضمن باقي اللاعبين للمدرب الجديد.

يذكر أن كوليبالي انضم للنادي الأهلي في الصيف الماضي، بناء علي رغبة باتريس كارتيرون والذي درب اللاعب في نادي مازيمبي الكونغولي من قبل.

وقد كوليبالي مبارة سيئة للغاية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي علي ملعب رادس، حيث خسر الأهلي البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.