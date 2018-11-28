شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: أرضية ملعب ويمبلي جاهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 3 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:40

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أرضية استاد ويمبلي جاهزة لاستضافة مواجهة توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا أمام انترناسيونالي الإيطالي اليوم (الأربعاء) على رغم قول بعض المصادر إن الاتحاد القاري يشعر بالإحباط بسبب حالتها المتهالكة.



وستكون المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال سابع مواجهة يستضيفها الملعب خلال أربعة أسابيع تقريبا بعدما استضاف مباراة في كرة القدم الأميركية، إضافة إلى مباراتين للمنتخب الانكليزي لكرة القدم بخلاف مباريات بالدوري الممتاز طرفها توتنهام الذي ينتظر الانتقال لملعبه الجديد، ويحتاج توتنهام للفوز حتى يضمن مكانا بدور الستة عشر لدوري الأبطال.

وعبر الاتحاد القاري عن عدم رضاه عن مستوى أرضية الملعب التي تظهر عليها بعض النتوءات ومناطق طينية. لكن متحدثا أبلغ «رويترز» عبر البريد الالكتروني: «إمكانية إقامة مباراة توتنهام وانترناسيونالي في دوري الأبطال (على الملعب) ليست محل شك».

ويحتل النادي الإيطالي المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثالث الذي يملك أربع نقاط، ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط، وسيواجه ايندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء قبل أن يختتم مبارياته بدور المجموعات باستضافة توتنهام على ملعبه الشهر المقبل. وكان توتنهام هوتسبير تفوق تماما على تشيلسي وألحق بمنافسه خسارته الأولى هذا الموسم بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري بالانتصار عليه 3-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.