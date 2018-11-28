شكرا لقرائتكم هيوستن يواصل هزائمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:35

واصل واشنطن ويزاردز صحوته وعمق جراح ضيفه هيوستن روكتس عندما تغلب عليه 135-131 بعد التمديد على رغم الـ54 نقطة لنجمه جيمس هاردن، فيما تابع غولدن ستايت ووريرز انتفاضته بفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 116-110 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



يدين واشنطن ويزاردز بفوزه الثاني على التوالي والثامن في 20 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى جون وول الذي سجل 6 نقاط من العشرة التي سجلها فريقه في الوقت الإضافي منهيا اللقاء برصيد 36 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و3 متابعات وصدتين.

وساهم أيضا في فوز واشنطن ويزاردز الذي ارتقى إلى المركز التاسع في المنطقة الشرقية، برادلي بيل بتسجيله 32 نقطة، والبديل ماركييف موريس صاحب 22 نقطة مع 10 متابعات.