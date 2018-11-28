نيوكاسل يبتعد عن الخطر

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محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:38

ابتعد نيوكاسل عن شبح الهبوط بفوز ثمين على مضيفه بيرنلي 2-1 في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.



ودخل الفريقان المباراة وهما يتساويان نقاطا (9 لكل منهما) ويقبعان في مركز متأخر في الترتيب العام، لكن نيوكاسل حصد النقاط الثلاث للمباراة ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، في حين بقي بيرنلي في السابع عشر، وجاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول وافتتح نيوكاسل التسجيل مبكرا عن طريق لاعب بيرنلي بن لي الذي حول تسديدة فيديريكو فرنانديز القوية داخل شباك الحارس الدولي السابق جو هارت (4)، واضاف سياران كلارك الثاني للضيوف من كرة رأسية (23)، قبل ان يرد بيرنلي عن طريق مهاجمه الويلزي سام فوكس الذي سدد كرة قوية برأسه من مشارف المنطقة (40).

ودخل الفريقان المباراة وهما يتساويان نقاطا (9 لكل منهما) ويقبعان في مركز متأخر في الترتيب العام، لكن نيوكاسل حصد النقاط الثلاث للمباراة ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، في حين بقي بيرنلي في السابع عشر، وجاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول وافتتح نيوكاسل التسجيل مبكرا عن طريق لاعب بيرنلي بن لي الذي حول تسديدة فيديريكو فرنانديز القوية داخل شباك الحارس الدولي السابق جو هارت (4)، واضاف سياران كلارك الثاني للضيوف من كرة رأسية (23)، قبل ان يرد بيرنلي عن طريق مهاجمه الويلزي سام فوكس الذي سدد كرة قوية برأسه من مشارف المنطقة (40).

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