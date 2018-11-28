شكرا لقرائتكم نقل نهائي ريفر- بوكا إلى خارج الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اسونسيون - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 01:05

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أمس (الثلثاء) نقل مباراة الإياب في الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز إلى خارج البلاد، وإقامتها الشهر المقبل بعد إرجائها على خلفية تعرض حافلة الثاني لاعتداء من مشجعي الأول.



وبعد اجتماع في الباراغواي، حيث مقر الاتحاد، ضم رئيسه الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز، ورئيس بوكا دانيال أنجليسي ورئيس ريفر بلايت رودولفو دونوفريو، أعلن كونميبول أن المباراة المرتقبة ستقام في الثامن من كانون الأول (ديمسبر) المقبل أو التاسع منه، في مكان سيحدد لاحقاً.

وأعلن الاتحاد في بيان أنه نظراً: «للعنف (...) الذي وضع اللاعبين والمسؤولين والمشجعين في خطر، سيكون من المستحسن ألا تقام المباراة (في الأرجنتين). النهائي سيقام في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) أو التاسع منه، في مكان سيتم تحديده من قبل إدارة الكونميبول».

وقال دومينغيز إن «الظروف غير متوافرة لكي يقام النهائي في الأرجنتين».