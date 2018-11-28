شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعود للظهور القاري بعد 8 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 28 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 27 نوفمبر 2018 / 20:34

يحل الإسماعيلي المصري ضيفا على ماسيجير نيجوزى البوروندى اليوم (الأربعاء) في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويسعى «الدراويش» إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره القاري الأول بعد غياب ثمان أعوام، وتعد مباراة اليوم الأخيرة للمدير الفني البرازيلي فييرا الذي أخطر الإدارة رسميا برغبته في الرحيل بعد السقوط أمام الإنتاج الحربي بالدوري المحلي، وسيقود الوطني محمد وهبة مواجهة الإياب.



من جانب آخر، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري طلب النائب العام المصري برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وذلك لتحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة.على صعيد متصل، يغيب مدافع الزمالك محمود حمدي «الونش» عن فريقه في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية العربية، إذ يعاني من إصابة بمزق بالعضلة الضامة. وحقق الفريق «الأبيض» فوزا كبيرا على حساب الجونة ( 3- صفر) بالدوري المصري ليحافظ على الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

من جانب آخر، اعتذر المدير الفني للمنتخب الأوغندي الفرنسي سيباستيان ديسابر عن تدريب الأهلي خلفا لمواطنه باتريس كاريترون المقال بعد خسارة الفريق «الأحمر» لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والخروج من دور الـ 16 لكأس زايد للأندية العربية أمام الوصل الإماراتي.