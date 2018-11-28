شكرا لقرائتكم الجونة يعلن اسم المدرب الجديد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن مجلس إدارة نادى الجونة اليوم الاربعاء عن أسم المدرب الجديد الذى سوف يتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لهشام زكريا الذى تم قبول استقالته التى تقدم بها اليوم.

كان هشام زكريا قد تقدم باستقالته والجهاز المعاون أيضًا فى ظل سوء نتائج الفريق، وآخرها الهزيمة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يعلن الجونة عن الجهاز الفنى كاملاً، من مديرا فنيا أو جهاز معاون له خلال الساعات المقبلة.