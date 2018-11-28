شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب لاعبى الزمالك بغلق ملف الدورى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان من لاعبيه غلق ملف بطولة الدورى الممتاز بعد الفوز على الجونة بثلاثية مساء الاثنين والوصول للنقطة 32 للتركيز فى مباراة الاتحاد السكندرى الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . وطلب جروس من لاعبى الزمالك ضرورة تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندرى رغم إمكانية الصعود لدور الثمانية حال التعادل مطالبا اللاعبين بعدم النظر لمباراة الذهاب التى اقيمت بالاسكندرية وأنتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف محذرا الجميع من الاستهانة بالاستعدادات لهذه المباراة لانها تجعل الفريق يسير بخطى ثابتة فى البطولة الاغلى على مستوى البطولات التى يشارك فيها حيث يحصل الفائز على 7مليون و500 ألف دولار .

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