رامى رضوان تعليقا علي خسارة الأهلي: " ما هذا المستوى الرديء .. وما هذا الكوليبالي"

رضا علي

هاجم الإعلامي رامى رضوان لاعبى الأهلي بعد الاداء الهزيل امام ذئاب الجبل والخسارة بهدف للاشيء بعد خطأ من المدافع " ساليف كوليبالي " .

في مبارة امس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري العام.

وكتب رضوان تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": ‏‏‏الأهلي سيئ..يحزّن، ما هذا المستوى الرديء وما هذا الكوليبالي؟!؟!