رامى رضوان تعليقا علي خسارة الأهلي: " ما هذا المستوى الرديء .. وما هذا الكوليبالي"

رضا علي
هاجم الإعلامي رامى رضوان لاعبى الأهلي بعد الاداء الهزيل امام ذئاب الجبل والخسارة بهدف للاشيء بعد خطأ من المدافع " ساليف كوليبالي " .
في مبارة امس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري العام.
وكتب رضوان تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": الأهلي سيئ..يحزّن، ما هذا المستوى الرديء وما هذا الكوليبالي؟!؟!
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