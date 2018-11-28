تعليق ساخر من صلاح عبدالله على هزيمة الاهلي ..ونبيل الحلفاوي يرد

رضا علي سخر الفنان "صلاح عبدالله " من خسارة النادي الأهلي من نادي المقاولون العرب , وكتب صلاح عبدالله تغريد ة وجهها للفنان نبيل الحلفاوي وقال صلاح عبدالله في تغريدته: " تصدق يا بلبل، هتصدق إن شاء الله المقاولين طلع قوي". وأكمل : "بهزر مع حبيبي والله محدش يتدخل بينا لو سمحتم".

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