رياضة | تعرف على أخر تطورات التحقيق مع حكم مباراة الأهلي والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أخر تطورات التحقيق مع حكم مباراة الأهلي والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجري الإتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقات سرية مع الحكم الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحدثت الكثير من الاخطاء التحكيمية خلال مباراة الأهلي والترجي، حيث قام الحكم باحتساب 3 ركلات جزاء خلال المباراة، منهما اثنان للنادي الأهلي وواحدة للترجي التونسي.
ويعقد أيضا الكاف تحقيقات كبيرة مع الزامبي سيكازوي بعد الاخطاء التحكيمية الكارثية في مباراة الترجي التونسي واول اغسطس الأنجولي، حيث قام الحكم بإلغاء هدف صحيح لأول أغسطس في الدقيقة 86 من مباراة الإياب.
وقرر مسئولو الكاف تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات لشهر يناير المقبل، وقبل بداية دور المجموعات من البطولة الأفريقية الجديدة.
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