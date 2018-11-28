رياضة | الأهلي يلتقم بقايا الأندية السعودية .. من "كارتيرون" لـ"كارينيو" يا قلبي لا تحزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلتقم بقايا الأندية السعودية .. من "كارتيرون" لـ"كارينيو" يا قلبي لا تحزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الاوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي قريبًا من تولي القيادة الفنية للأهلي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي تمت إقالته مؤخرًا عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب على يد الوصل الإماراتي، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع المدرب الاوروجوياني "كارينيو"، خلال الأيام الماضية قبل أن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية وبات مدرب النصر السابق قريبًا من الانضمام للقلعة الحمراء، وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي في غضون الأيام المقبلة.

مفاوضات الأهلي مع "كارينيو" تؤكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أصبح عاجزًا عن التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية يستطيع إعادة هيبة وبريق الأهلي من جديد بعد الإخفاق العربي والإفريقي، وبات يبحث عن المدرب الجديد ضمن بقايا الأندية السعودية كما فعلها سابقًا.

مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب سبق وتعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأحمر عقب استقالة حسام البدري، وضرب وقتها عرض الحائط بالأرقام السلبية التي حققها المدرب الفرنسي مع النصر السعودي عام 2017 والتي تسببت في إقالته سريعًا من قيادة الفريق، حيث قاد النصر في 11 مباراة، فاز في 5 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وعجز عن تحقيق أي بطولة مع الفريق السعودي، ورحل بعدها لقيادة أحد الأندية الأمريكية، قبل أن يدخل مسئولي الأهلي في مفاوضات معه لتدريب الفريق وكانت النتيجة فشلًا ذريعًا في موسم قد يكون الأسوأ للأهلي منذ سنوات بعيدة.

إدارة الأهلي الآن تكرر خطأ الماضي مرة أخري، وذهبت مجددًا للبحث عن ضالتها في المدير الفني الجديد للفريق وسط بقايا أندية السعودية من المدربين "الفشلة"، حيث اقتربت من حسم التعاقد مع "كارينيو" والذي تمت إقالته منذ أيام من تدريب النصر السعودي بعد سلسلة من النتائج السلبية بدأها بالتعادل مع الفيحاء خسر من الأهلي في الدوري بثنائية نظيفة وتلقى خسارة قاتلة من مولودية الجزائر بهدف نظيف في البطولة العربية، ولا يعتبر المدرب الأوروجوياني خيارًا مثاليًا لقيادة الفريق الأحمر في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.

يا تري هل تستكمل إدارة النادي الأهلي المفاوضات مع "كارينيو" ويكون المدرب الأوروجواياني المدير الفني الجديد للأهلي، أم تستفيق قبل تكرار الخطأ مجددًا، وتعدل مسارها نحو التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية يليق بقيمة وتاريخ القلعة الحمراء، ويُرضي طموحات وآمال جماهير الفريق؟