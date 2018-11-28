رياضة | عاجل.. الزمالك يصدم مؤمن زكريا وشيكابالا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يصدم مؤمن زكريا وشيكابالا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " سيعود إلينا سيسيه إذا استمر على نفس مستواه وعودة شيكابالا صعبة الآن".
وأضاف :"لا نفكر في ضم مؤمن زكريا إذا لم يجدد للأهلي وقرار عودته غير موجود في أجندتنا".
واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" احتياجاتنا ستتضح الأسبوع المقبل ولم نفاوض عامر عامر لأن جنش أفضل حارس في مصر".
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