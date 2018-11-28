رياضة | عاجل.. الزمالك يصدم مؤمن زكريا وشيكابالا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يصدم مؤمن زكريا وشيكابالا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، بأن مسئولي الأبيض لا يفكرون في عودة مؤمن زكريا مرة أخرى، كما صرح بأن عودة شيكابالا من الدوري اليوناني صعبة.



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " سيعود إلينا سيسيه إذا استمر على نفس مستواه وعودة شيكابالا صعبة الآن".



وأضاف :"لا نفكر في ضم مؤمن زكريا إذا لم يجدد للأهلي وقرار عودته غير موجود في أجندتنا".



واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :" احتياجاتنا ستتضح الأسبوع المقبل ولم نفاوض عامر عامر لأن جنش أفضل حارس في مصر".