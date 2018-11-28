رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك سالونيكي اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. واستقر وردة على الرحيل عن صفوف فريقه في يناير المقبل. ويأتي قرار وردة، بعد توتر علاقته مع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، واستبعاده أكثر من مرة خلال مباريات الفريق الماضية. وكان لوشيسكو، قد وقع عقوبات على اللاعب أكثر من مرة باستبعاده لمدة عشر أيام في بداية الموسم، بالإضافة إلى تدربه منفردًا أكثر من مرة بسبب عدم الإنصياع للأوامر.

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