كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لقناة " سكاي نيوز عربية " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتلتيكو مدريد- إسبانيا - x

19:55 - موناكو- هولندا لوكوموتيف موسكو - روسيا - x

19:55 - جالطة سراي - تركيا بوروسيا دورتموند - ألمانيا - x

22:00 - كلوب بروج - بلجيكا ايندهوفن - هولندا - x

22:00 - برشلونة - إسبانيا توتنهام هوتسبير - إنجلترا - x

22:00 - إنتر ميلان- إيطاليا باريس سان جيرمان - فرنسا - x

22:00 - ليفربول - إنجلترا نابولي- إيطاليا - x

22:00 - سرفينا زفيزدا - صربيا بورتو - البرتغال - x

22:00 - شالكة - ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن اونلاين | بث مباشر لقناة " سكاي نيوز عربية " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .