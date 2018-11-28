شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله للحلفاوى:المقاولون طلع قوى والقبطان يرد:حقك محدش عارف هتتكرر أمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار من "الهزار" سخر النجم الكبير صلاح عبد الله المعروف بزملكويته الشديدة من هزيمة النادى الأهلى من فريق المقاولون العرب، ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم، موجها حديثه للفنان الكبير نبيل الحلفاوى .

ونشر عبد الله صورة له من مسلسل "ريا وسكينة" كتب عليها "تصدق يابلبل .. هتصدق ان شاء الله ..المقاولون طلع هه قوى هه هه هههههههه"، وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا " بهزر مع حبيبي والله .. ماحدش يتدخل بينا لو سمحتم" .



صلاح عبد الله

تقبَل النجم نبيل الحلفاوى "الهزار"، وقام برد المداعبة لصلاح عبد الله، حيث قال له " حقك يا ابو دنيا.. وما تفرطش فيه.. ما حدش عارف الفرصة دي هتتكرر تاني امتى".



نبيل الحلفاوى يرد

وعبر بدوره صلاح عبد الله برد نبيل الحلفاوى واستجابته للهزار معلقا فى النهاية " ههههههه شوفوا رد حبيبي وأستاذي العسل الأهلاوى جداً المحترم جداً جداً .. هكذا تكون الردود .. هكذا يكون الهزار .. رد عميق ولذيذ ومقنع كمان ههههههه .. مقصودة للي عارفين نفسهم، للي لسانهم أطول منهم"