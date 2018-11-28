شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يرفض العودة لتدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، العودة لتدريبات فريقه الجماعية بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الدراويش إلى بوروندى بسبب مرض والدته.

وسافرت بعثة الإسماعيلى إلى بوروندى من أجل مواجهة فريق ماسيجير نيجوزى البوروندى، المقرر لها اليوم الأربعاء، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على أن تنطلق مباراة الإياب بالإسماعيلية احد يومى 4 أو5 من الشهر المقبل.

وتمسك السد العالى بخوض تدريباته بشكل منفرد بعدما قرر بشكل نهائى الرحيل عن قلعة الدراويش فى يناير المقبل، ويخوض الحضرى فى الوقت الحالى تدريبات شاقة يوميًا فى صالة الجيم.