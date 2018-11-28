شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مهرجان براعم بين الزمالك وسموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الثلاثاء، مهرجان كروى لفرق براعم الزمالك وسموحة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة تحت إشراف غانم سلطان رئيس قطاع الكرة وعبدالحميد بسيونى رئيس قطاع البراعم بالزمالك . وشارك فى المهرجان 5 فرق من سموحة وهم 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 وجاء ذلك فى إطار الحب و العلاقات القوية بين الفريقين .

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