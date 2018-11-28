شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: ركزنا على الجانب النفسى أكثر من الخططى قبل مواجهة نيجوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أحمد قناوى المدرب العام لفريق الإسماعيلى، على صعوبة مواجهة ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الــ 64 من الدور التمهيدى لدورى الأبطال أفريقيا.

قائل قناوى فى تصريحات للموقع الرسمى: "لاعبو الفريق جاهزون للمباراة، هناك حالة من التركيز والإصرار لدى الجميع من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية من جديد".

وواصل مدرب الدراويش: "حرصنا خلال الفترة الماضية على التعامل مع اللاعبين بشكل نفسى أكبر من الخططى لإعادة الروح والثقة فى أعقاب تراجع النتائج محليا.. وأكثر عنصر يصعب المباراة هو النجيل الصناعى الذى لايعتاده اللاعبين لكننا تدربنا عليه منذ وصولنا لتحقيق التأقلم والاعتياد".

وأنهى مدرب الإسماعيلى: "هدفنا الأهم هو تحقيق انتصار أو على الأقل الخروج بتعادل يسهم فى حصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة من خلال مواجهة الإياب بالإسماعيلية".