شكرا لقرائتكم خبر عن الاوروجواني كارينيو يقترب من تدريب الأهلي خلفاً لـ"كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقترب النادي الاهلي من التعاقد مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، لتدريب الفريق خلفاً للفرنسى باتريس كاريترون الذى تمت إقالته عقب خسلارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية. ودخل الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأوروجوياني، خلال الأيام الماضية قبل أن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة .

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