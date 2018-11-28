شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: جمهور الأهلى لا يعرف إلا البطولة ولا يغفر الخذلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غضب كبير يسود حاليا بين جماهير النادى الأهلى عقب هزيمة فريقهم من المقاولين العرب ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى موجة من الغضب والسخرية من النادى الأهلى عقب هزيمة اليوم التى تأتى بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية، وخسارة اللقب الأفريقى امام الترجى .

الإعلامى إبراهيم فايق كان له وقفة مع هزيمة الأهلى أمام المقاولين، حيث كتب عبر "تويتر"، "هبوط اضطراري للأهلي هذا الموسم على ما يبدو .. الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة والحلول والمعالجة لا تضمن بطولات .. وجمهور الأهلي لا يعرف إلا البطولة ولا يغفر الخذلان."



إبراهيم فايق على تويتر

وكان النادى الأهلى قد تلقى الهزيمة الثانية له فى دورى هذا الموسم من المقاولين، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، حيث أحرز هدف المباراة اللاعب أحمد على فى الدقيقة 83 وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.