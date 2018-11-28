رد فعل جهاز المقاولون بعد هدف أحمد علي في شباك الأهلي.. فيديو

القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، رد فعل عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون واللاعبين عقب هدف أحمد علي فى شباك النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ونجح أحمد علي فى تسجيل هدف المباراة الوحيد عقب ركلة حرة من منتصف الملعب طويلة في اتجاه مهاجم الذئاب الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قوية مرت على يسار شريف إكرامي.
ورفع ذئاب الجبل رصيده من النقاط إلى 20 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة ليتذيل...
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