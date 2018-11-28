بايرن ميونخ يفترس بنفيكا في أليانز أرينا

اكتسح بايرن ميونخ الألماني، ضيفه بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 5-1، على ملعب أليانز أرينا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



خماسية بايرن ميونخ، حملت توقيع آريين روبن "ثنائية" وفرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي "ثنائية"، فيما سجل جيدسون فيرنانديز، هدف بنفيكا الوحيد.



وحجز بايرن ميونخ، مقعده في دور الـ 16، بعدما وصل رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما اكتفى بنفيكا بالبقاء في المركز الثالث بعد توقف رصيده عند 4 نقاط.

بدأت المباراة هادئة، بدون محاولات خطيرة على المرمى، حتى نجح روبن في التوغل داخل منطقة الجزاء ومراوغة أكثر من لاعب، قبل تسديد الكرة داخل شباك الضيوف، ليتقدم بايرن بهدف مبكر في الدقيقة 13.



وبعد 5 دقائق فقط، حاول فرانك ريبيري، محاكاة زميله روبن، بتوغل من الجانب الأيمن، بعدما تجاوز أكثر من لاعب، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى، لكن تسديدته ذهبت ضعيفة في يد الحارس فلاشوديموس.



وواصل الحارس فلاشوديموس، تألقه بمواصلة التصدي لأكثر من فرصة تهديفية محققة لبايرن ميونخ، ليحمي شباكه من الغزو البافاري.



واستمر تألق روبن بإعادته لسيناريو الهدف الأول، بتوغل جديد داخل منطقة الجزاء، قبل إطلاق تسديدة قوية على يسار الحارس، محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 30.



وعاد حارس بنفيكا للتصدي لفرصة هدف محقق من رأسية لتوماس مولر، ليبعدها إلى ركلة ركنية، لكن بايرن استغلها بتعزيز التقدم، بعدما حول المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، عرضية جوشوا كيميتش، برأسه داخل الشباك، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 36.



وقرر روي فيتوريا، مدرب بنفيكا، إجراء تغيير بين الشوطين، بالدفع باللاعب جيدسون فيرنانديز، بدلًا من لويس ميجيل ألفونسو.



ونجح جيدسون، في تقليص الفارق، بتسجيل الهدف الأول للضيوف، بعد مرور دقيقة واحدة فقط على بداية الشوط الثاني.



وكاد ريبيري أن يضيف الهدف الرابع لبايرن ميونخ، بعدما اخترق دفاعات بنفيكا بمجهود فردي، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة، أبعدها حارس بنفيكا إلى ركلة ركنية.



وبطريقة مشابهة لهدفه الأول، عاد ليفاندوفسكي لهز شباك بنفيكا برأسية جديدة، بعدما حول كرة عرضية من ركنية إلى داخل الشباك، في الدقيقة 51.



وقرر نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، سحب روبن، في الدقيقة 72، بعدما شارك لأول مرة أساسيًا بعد غياب لأسابيع بسبب الإصابة، ليحصل على تحية الجماهير البافارية بعد تألقه طوال المباراة، ليدخل ريناتو سانشيز بدلًا منه.



ولم يهدأ ريبيري حتى وضع بصمته في المباراة، بتسجيل الهدف الخامس لبايرن ميونخ، من تسديدة زاحفة، لم يتمكن حارس بنفيكا من التصدي لها، لتسكن شباكه في الدقيقة 77.



ومنح كوفاتش، الفرصة لجيونج وويونج، ليسجل ظهوره الأول في دوري الأبطال، بعد نزوله كبديل، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، قبل إطلاق صافرة النهاية بفوز بايرن ميونخ.

*موقع كورة

