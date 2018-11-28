مانشستر سيتي ينجو من الخسارة أمام ليون

أفلت مانشستر سيتي الإنجليزي من الخسارة أمام مضيفه ليون الفرنسي، وتعادل معه بنتيجة 2-2، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ثنائية ليون، حملت توقيع ماكسويل كورنيه في الدقيقتين 55 و81، فيما أحرز هدفي مانشستر سيتي، إيميريك لابورت وسيرجيو أجويرو في الدقيقتين 62 و83.



وبهذه النتيجة، يضمن مانشستر سيتي، بلوغ ثمن نهائي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق 3 نقاط أمام ليون صاحب المركز الثاني، أما شاختار جاء ثالثًا برصيد 5 نقاط، بعد فوزه على هوفنهايم بنتيجة 3-2.



واقترب ليون من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة، عبر ركلة ركنية فشل كونيه في تحويلها برأسه داخل الشباك.



وفشل نجم ليون، ممفيس ديباي في استغلال تمريرة مميّزة من كونيه، ليواجه الحارس إيديرسون في الدقيقة 13، وبعدها بدقيقة سدد رياض محرز، لاعب السيتي، كرة تصدى لها الحارس أنتوني لوبيز.

وقطع لاعب ليون، فيرلاند مندي، الكرة ببراعة أمام مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، في الدقيقة 20.



وتبادل أجويرو، الكرة مع ديفيد سيلفا، قبل أن يسدد الكرة بجوار القائم، بعد مضايقة من مارسيلو وجيسون ديناير في الدقيقة 36.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أرسل ديباي، الكرة من الناحية اليسرى إلى كورنيه، الذي سدّدها بشكل جميل، لترتد من العارضة.

وجاء هدف المباراة الأول بعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، عندما انطلق ديباي من الناحية اليسرى، وأرسل عرضية وصلت إلى كونيه الذي سيطر على الكرة قبل أن يسددها داخل شباك السيتي.



وأنقذ الحارس لوبيز، مرمى ليون من فرصة خطيرة في الدقيقة 57، بعدما تصدى لكرة أجويرو، لكن السيتي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 62، عن طريق إيميريك لابورت الذي سدد الكرة برأسه داخل الشباك.



وهدأت الأمور قليلًا حتى الدقائق العشر الأخيرة، واستعاد ليون، تقدمه في الدقيقة 81، عندما مرر ديباي، الكرة إلى كورنيه الذي تابعها بقدمه اليسرى داخل الشباك.



لكن أجويرو رفض خروج فريقه خاسرًا من الموقعة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 83، بعدما تابع برأسه ركلة ركنية نفذها زميله رياض محرز، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

*موقع كورة

