ماندزوكيتش يمنح يوفنتوس بطاقة التأهل على حساب فالنسيا

تأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فالنسيا، بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.



سجل ماريو ماندزوكيتش، هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة، بالدقيقة 59.



وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة، ليتأهل لدور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الثامنة، وتجمد رصيد فالنسيا عند 5 نقاط في المركز الثالث.



بدأت المباراة فعليًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي حاول التسديد من خارج المنطقة، بتصويبة قوية أمسكها نيتو، حارس فالنسيا.



وكاد جيفري كوندوجبيا، أن يحرز هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 22، بعدما مرر أليكس ساندرو، ظهير أيسر يوفنتوس تمريرة عرضية ارتطمت بأقدام كوندوجبيا قبل أن تصل لرونالدو، وتمر بجوار القائم لركنية.



وجاءت أولى هجمات الضيوف في الدقيقة 27، بعدما وصلت الكرة إلى الناحية اليمنى إلى دانييل واس، وسدد كرة مرت بجوار قائم تشيزني الأيمن.

وفشل جواو كانسيلو، في استغلال تمريرة بونوتشي المميزة في الناحية اليمنى بالدقيقة 41، ليتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.



وتصدى تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، لأخطر فرص المباراة في الدقيقة 45، بعد رأسية متقنة من مختار دياخابي، مدافع فالنسيا، نجح تشيزني في إبعادها ببراعة عن مرماه، لينتهي معها الشوط الأول بالتعادل السلبي.



طوفان اليوفي



ومع بداية الشوط الثاني، حصل يوفنتوس على ركلة ثابتة من خارج المنطقة، سددها كريستيانو رونالدو بقوة في منتصف المرمى، أمسكها الحارس بسهولة.



وشهدت الدقيقة 59، هدف أول ليوفنتوس، عن طريق ماريو ماندزوكيتش، بعد تمريرة ذهبية من كريستيانو رونالدو من الناحية اليسرى، مرت من أمام مدافعي فالنسيا ووصلت إلى ماندزوكيتش ليضعها بسهولة في المرمى.



وأحرز كوندوجبيا، هدفًا لفالنسيا في الدقيقة 61، إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاءه بعد لمسة يد من لاعب الخفافيش الذي حصل على البطاقة الصفراء.



وسدد باولو ديبالا، تصويبة رائعة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها نيتو إلى ركلة ركنية.



وكادت الدقيقة 73، أن تشهد هدفًا لرونالدو، بعدما سدد كرة رأسية إلا أن نيتو تألق وتصدى لها ليمنع البرتغالي من ثاني أهدافه الأوروبية هذا الموسم.



وواصل نيتو تألقه بعدما تصدى لتسديدة ماندزوكيتش في الدقيقة 80، بعد تمريرة من الدون.

*موقع كورة

