"ريال مدريد" يحرق روما بثنائية ويقتنص الصدارة

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-0)، على روما الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الذئاب ملعب "الأولمبيكو".

وسجل الأهداف للميرنجي جاريث بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة، وحسم الثنائي تأهلهما لدور الـ16 من البطولة.

بدأ روما صاحب الأرض، تهديد الضيوف، حيث سدد ألكسندر كولاروف كرة قوية مرت بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة 7.



أول تهديد لريال مدريد في المباراة، كان بتسديدة من لوكا مودريتش تصدى لها الحارس أولسن في الدقيقة 20.



وتعرض ستيفان الشعراوي مهاجم روما للإصابة في الدقيقة 22، بعد تدخل قوي من مودريتش لاعب ريال مدريد، ليخرج صاحب الأصول المصرية من أرض الملعب.



وقرر إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب الذئاب الدفع بالهولندي الشاب جاسن كلويفرت بدلا من الشعراوي.



وسنحت للبديل كلويفرت فرصة لتسجيل الهدف الأول للذئاب، ولكنه سدد كرة قوية علت مرمى كورتوا في الدقيقة 26.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من باتريك تشيك في الدقيقة 33، وارتدت الكرة أمام كولاروف الذي سدد الكرة بجانب مرمى الميرنجي.



وهدد الألماني توني كروس مرمى الذئاب، بتسديدة في الدقيقة 35، لكن الحارس أولسن أمسك بالكرة بسهولة.



وواصل الملكي محاولاته بتسديدة قوية من الكرواتي لوكا مودريتش، لكن جاءت أعلى مرمى روما في الدقيقة 37.



وأهدر سينجيز أوندير فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة شديدة، حيث أخطأ كارفاخال في تمرير الكرة، ليقطعها زانيولو ويمرر الكرة لأوندير الذي كان أمام المرمى الخالي وسدد الكرة في الأعلى، في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ريال مدريد دخل الشوط الثاني بشكل مختلف، حيث سجل الويلزي جاريث بيل هدف التقدم بتسديدة على يمين الحارس أولسن، في الدقيقة 47.



وتألق الحارس أولسن في الدقيقة 49، الذي منع بيل من مضاعفة النتيجة لريال مدريد، حيث خطف الكرة من بين أقدام الويلزي.



وحاول جاستن كلويفرت لاعب روما، تعديل النتيجة لصالح ذئاب روما، وسدد كرة على مرمى الملكي، ولكن تصدى لها الحارس كورتوا في الدقيقة 57.



وضاعف لوكاس فاسكيز النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 59، بصناعة من كريم بنزيما، حيث سدد الكرة على يسار الحارس أولسن.



وكاد مارسيلو تسجيل الهدف الثالث للميرنجي، حيث سدد كرة قوية، ولكن كالعادة الحارس أولسن تألق وتصدى لها في الدقيقة 61.



وقرر دي فرانشيسكو المدير الفني لروما الدفع بأنتي كوريتش بدلا من ستيفان نزونزي، ثم أشرك آخر أوراقه ريك كارسدورب بدلا من نيكولو زانيولو.



وحاول روما هز شباك الملكي، بعدة تسديدات عبر أنتيك وريتش وألكسندر كولاروف، لكن تصدى لها الحارس كورتوا.



ودفع سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، بماريانو دياز بدلا من كريم بنزيما، لإراحة الأخير وتنشيط الخط الهجومي للملكي، ثم فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش، وأخيرًا ماركو أسينسيو بدلا من جاريث بيل.



واستمرت المحاولات من كلا الطرفين، لكن دون أي إيجابية، ليؤمن الميرنجي انتصاره بثنائية نظيفة، ويقتنص صدارة المجموعة.

*موقع كورة

