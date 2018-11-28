رياضة | تعرف على شرط هدرسفيلد لعودة رمضان صبحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شرط هدرسفيلد لعودة رمضان صبحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي بأن هدرسفيلد الإنجليزي رفض عودة رمضان صبحي لاعب الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مهيب أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر : " هدرسفيلد رفض عودة رمضان صبحي للأهلي لأنه يرى أن الدوري المصري ضعيف لتسويق اللاعب".

واختتم مهيب حديثه قائلاً :" اشترط هدرسفيلد أنه إذا احترف صبحي في الدوري المصري فسيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

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