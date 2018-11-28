رياضة | بعد اقترابه من تدريب الأهلي .. ماذا قدم "كارينيو" مع النصر السعودي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من تدريب الأهلي .. ماذا قدم "كارينيو" مع النصر السعودي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه كارينيو مع النصر السعودي.