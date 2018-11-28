رياضة | صراع ساخن على صفقة الموسم بين الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ساخن على صفقة الموسم بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز في صراع ساخن مع الأهلى للتعاقد مع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وصارت إدارة الإسماعيلي مجبرة على بيع متولي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، خصوصًا بعد أن اختار الانتقال للأهلي، ولكن هناك عرض مغري من إدارة بيراميدز للإسماعيلي.

وتعد رغبة متولي هي الانتقال للعب في صفوف الأهلي ولكن هناك محاولات من جانب إدارة الإسماعيلي لإقناع اللاعب بالموافقة على عرض بيراميدز.