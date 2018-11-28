رياضة | عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع الأوروجوياني "كارينيو" لخلافة كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع الأوروجوياني "كارينيو" لخلافة كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق بشكل رسمي، مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي، لتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.
ويعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من ألمانيا الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي الأثنين القادم.
وكان الأهلي قد أعلن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، عقب التعثر أمام الوصل الخميس الماضي.
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