الامارات | الاتحاد الآسيوي يطالب «فيفا» بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الرياضة الفلسطينية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يطالب «فيفا» بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الرياضة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكرة الفلسطينية تعاني بسبب الحصار الإسرائيلي. أرشيفية

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه للاتحاد الفلسطيني للعبة، في مواجهة الانتهاكات التي تعرض لها من الجانب الإسرائيلي، واقترح على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكيل فريق عمل، من أجل التعامل مع الأمر. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط، عشية حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي للعبة. وأدان المكتب التنفيذي بشكل كامل تلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ومنشآتها.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «نأمل أن يتحقق أمر إيجابي من خلال فريق العمل، والتزامنا كامل بدعم موقف الاتحاد الفلسطيني. كذلك بحث المكتب التنفيذي طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم السماح لأندية بحرينية بالمشاركة في الدوري السعودي، وقرر المكتب رفع هذا الطلب إلى فيفا، بعد استكمال كل الوثائق المطلوبة».