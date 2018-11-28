الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن بالمرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن بالمرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن سباقات التأهيل بالمرموم، التي شهدت إقامة 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي هجن العاصفة إلى تحقيق لقبي الشوطين الأول والثاني للقايا البكار، فقد كسبت «الشاهينية» معركة المحليات بزمن قدره 7:41:2 دقائق، وظفرت كذلك «الشاهينية» بصدارة اللقايا البكار المهجنات في توقيت 7:37:2 دقائق، وبالمقابل هيمنت هجن الرئاسة على الصدارة في الشوطين الرئيسين للقايا الجعدان، إذ قاد راشد المنصوري «مياس» لصدارة الجعدان المحليات بزمن بلغ 7:41:7 دقائق، وأهدى المضمر (الشعار الأحمر) المركز الأول في شوط اللقايا الجعدان المهجنات بواسطة «السردال» في توقيت بلغ 7:37:1 دقائق.

وعاد شعار هجن العاصفة إلى الصدارة من خلال الشوط الخامس للقايا البكار المحليات عن طريق «الشاهينية» التي سجلت زمناً قدره 7:49:6 دقائق، بينما أهدت «ربشة» تحت القيادة التضميرية لراشد المنصوري هجن الرئاسة صدارة البكار المهجنات في الشوط السادس بزمن 7:38:2 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة فقد حاز صدارة الشوط السابع للجعدان المحليات تحت قيادة غياث الهلالي بتوقيت قدره 7:44:7 دقائق، وحاز «شاهين» الآخر لكن بشعار هجن الرئاسة صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري بتوقيت قدره 7:44:3 دقائق، وهيمنت «الوثبة» لهجن الرئاسة تحت قيادة سلطان محمد الوهيبي على صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات بزمن قدره 7:44:2 دقائق، بينما أهدت «شهلولة» هجن النايفات صدارة الشوط العاشر للبكار المهجنات تحت قيادة المضمر سعيد هديبان المري بتوقيت بلغ 7:44:4 دقائق.

في المقابل، حصل على لقب الشوط الـ11 هجن زعبيل التي قدمت «حشيم» على صدارة اللقايا الجعدان المحليات تحت قيادة راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:43:4 دقائق، وأهدى «دمعان» هجن الرئاسة الصدارة في الشوط الـ12 للجعدان المهجنات بقيادة راشد بالسم المنصوري بزمن قدره 7:37:5 دقائق، وحققت «الشاهينية» المركز الأول لهجن ند الشبا في الشوط الـ13 للبكار المحليات تحت قيادة سالم سعيد بتوقيت بلغ 7:45:8 دقائق، وأضافت «مزاج» بقيادة راشد بالسم المنصوري نجاحاً جديداً لهجن الرئاسة في الشوط الـ14 للبكار المهجنات بزمن 7:40:7 دقائق.

ومنحت «مجال» هجن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وبقيادة سيف خلفان الغويص الصدارة في الشوط الـ15 للبكار المحليات بتوقيت 7:52:1 دقائق، بينما كانت صدارة الشوط الـ16 للبكار المهجنات من نصيب هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد أن قدم المضمر سعيد محمد مروشد «مصيحة» في الصدارة بزمن 7:46:1 دقائق، وتمكن «شاهين» لهجن العاصفة من حصد صدارة الشوط الـ17 للقايا الجعدان المحليات، محققاً زمناً قدره 7:48:0 دقائق، وكان آخر النجاحات من نصيب «براق» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد بتوقيت قدره 7:43:5 دقائق.

تحديات سن اللقايا شهدت إقامة 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.